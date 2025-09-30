Вэнс напомнил о высоком риске шатдауна в США

Американское правительство «движется к приостановке работы» и шатдауну из-за разногласий президента Дональда Трампа с демократами. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщило The New York Times .

По его словам, Демократическая партия не хочет «принять правильное решение». Он добавил, что конфликт между фракциями по большей части возник из-за разногласий в вопросах здравоохранения.

Издание отметило, что в случае шатдауна чиновники Трампа начнут массово увольняться. Также ситуация ударит по федеральным служащим и гражданам, которые полагаются на государственные услуги.

Ранее политолог Кирилл Котов рассказал, что Трамп может использовать шатдаун в своих интересах. Глава государства укрепит свои позиции, если американцы столкнутся с проблемами в работе городских служб и начнут активнее критиковать демократов, объяснил он.

По мнению эксперта, Трамп также имеет возможность реализовать свою инициативу по сокращению госслужащих, несогласных с его политикой.