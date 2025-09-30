Вэнс напомнил о высоком риске шатдауна в США
Американское правительство «движется к приостановке работы» и шатдауну из-за разногласий президента Дональда Трампа с демократами. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщило The New York Times.
По его словам, Демократическая партия не хочет «принять правильное решение». Он добавил, что конфликт между фракциями по большей части возник из-за разногласий в вопросах здравоохранения.
Издание отметило, что в случае шатдауна чиновники Трампа начнут массово увольняться. Также ситуация ударит по федеральным служащим и гражданам, которые полагаются на государственные услуги.
Ранее политолог Кирилл Котов рассказал, что Трамп может использовать шатдаун в своих интересах. Глава государства укрепит свои позиции, если американцы столкнутся с проблемами в работе городских служб и начнут активнее критиковать демократов, объяснил он.
По мнению эксперта, Трамп также имеет возможность реализовать свою инициативу по сокращению госслужащих, несогласных с его политикой.