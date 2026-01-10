Главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас следовало бы добиваться мира на Украине после удара ракетным комплексом «Орешник» вместо того, чтобы кричать о российской угрозе. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Против „Орешника“ нет защиты. Если бы у тебя еще оставалась хоть капля порядочности и морали, ты бы добивались мира. <…> Злобная ты ведьма», — написал Малинен.

Он обратился к евродеятелю в ответ на ее заявления об эскалации конфликта со стороны России. По мнению профессора, вместо мирных усилий Каллас хочет полного уничтожения Украины.

Ранее Малинен жестко прокомментировал новую атаку новейшей баллистической ракеты «Орешник» по Украине. По его мнению, страна получила именно то, что заслужила своими действами.