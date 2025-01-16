Зять Трампа построит курорт в Албании

Правительство Албании предварительно разрешило зятю избранного президента США Дональда Трампа — Джареду Кушнеру — построить курорт на Адриатическом море на территории бывшей военной базы на острове Сазани. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В этот проект Кушнер хочет вложить около 1,4 миллиарда долларов. Площадь курорта составит 1400 акров (чуть более 5,66 квадратных километра). Таким образом Албания планирует еще больше повысить туристическую привлекательность — за минувший год ее посетило 11,7 миллиона иностранцев.

В июне российские власти озвучили стратегию развития побережья Азовского моря до 2040 года. Среди заявленных планов — построить 20 новых курортов для отдыха с детьми. Ставка будет делаться не только на россиян, но и на отдыхающих из Белоруссии и Казахстана.