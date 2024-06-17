KP.RU: 20 новых курортов планируют построить на Азовском море

Российские власти озвучили «Стратегию развития Приазовья» до 2040 года. В планах — построить 20 новых курортов для отдыха с детьми на Азовском море. Об этом написал сайт kp.ru.

В программе говорится, что отдых должен быть не слишком дорогим, курорты должны иметь хорошие пляжи и много активностей, включать детские лагеря, лечебные грязи и природный туризм. Ставка делается не только на россиян, но и на туристов из Белоруссии и Казахстана.

Один из участников рабочей группы по разработке Стратегии из администрации президента рассказал, что из-за нехватки воды в этой местности власти планируют построить новые магистральные водоводы, освоить запасы в полном объеме и провести поисковые работы.

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