Журналисты заявили, что выступления Трампа стали бессвязными и более похабными

NYT: речи Трампа стали более бессвязными, что сигнализирует о старости

Последние выступления кандидата в президенты Дональда Трампа становятся длинными и бессвязными, что может указывать на старость политика. Об этом сообщила газета New York Times .

Журналисты провели компьютерный анализ речей Трампа, начиная с 2015 года, когда он впервые вышел к большой публике, заканчивая нынешними выступлениями.

«Он всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными», — заявили в материале издания.

По данным СМИ, речи стали не только бессвязными, но и более похабными, зацикленными на прошлом.

Ранее американский миллиардер Илон Маск поддержал Трампа на его митинге в Пенсильвании. Бизнесмен вышел на сцену к политику и в черной кепке MAGA (лозунг экс-президента — Make America Great Again) и футболке с надписью «Оккупируй Марс».