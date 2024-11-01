Журналисты узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад
Карл III назвал православие «не испорченным политкорректностью» 26 лет назад
Британский король Карл III считал православную церковь единственной христианской конфессией, которую «не испортили отвратительной политкорректностью». Об этом сообщила газета Telegraph.
В распоряжении журналистов оказалось содержимое письма будущего короля, которое он написал в 1998-м году своему другу Дадли Поплаку.
«Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность», — написал он.
Ранее стало известно, что Карл III стал отказываться от еды из-за борьбы с раком. По данным журналистов, король практически ничего не ест. На обед он съедает только половинку авокадо. Родных очень пугает его плохой аппетит. Королева Камилла даже пыталась кормить мужа насильно.