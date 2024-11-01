Журналисты узнали, что написал Карл III о православии 26 лет назад

В распоряжении журналистов оказалось содержимое письма будущего короля, которое он написал в 1998-м году своему другу Дадли Поплаку.

«Лично меня, чем старше я становлюсь, тем больше тянет к великим, неподвластным времени традициям православной церкви. Они единственные, кого не испортила отвратительная политкорректность», — написал он.

Ранее стало известно, что Карл III стал отказываться от еды из-за борьбы с раком. По данным журналистов, король практически ничего не ест. На обед он съедает только половинку авокадо. Родных очень пугает его плохой аппетит. Королева Камилла даже пыталась кормить мужа насильно.