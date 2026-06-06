Журналисты снова обеспокоились из-за синих пятен у Трампа

Таблоид Daily Beast снова указал на синяк на руке Трампа и вздутые вены

На руке президента США Дональда Трампа опять заметили новый крупный синяк. Об этом сообщило издание Daily Beast .

Журналист Аарон Рупар выразил опасения по поводу состояния здоровья американского лидера.

«Хотя тыльная сторона ладони, как правило, имеет измененный цвет, на фотографии можно увидеть красновато-синеватый и даже темный оттенок с выступающими венами и морщинами на кончиках выпуклых и утолщенных пальцев», — отметил он.

Рупар не исключил, что причина такого состояния вовсе не в большом количестве рукопожатий и не в аспирине, которыми Белый дом объясняет ситуацию. Также он обратил внимание на другой кадр с рукой Трампа на борту лайнера Air Force One, где конечность оказалась сильно опухшей.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркивала, что Трамп поддерживает такой уровень физической формы, что ему позавидуют многие молодые люди.