Журналисты снова обеспокоились из-за синих пятен у Трампа
Таблоид Daily Beast снова указал на синяк на руке Трампа и вздутые вены
На руке президента США Дональда Трампа опять заметили новый крупный синяк. Об этом сообщило издание Daily Beast.
Журналист Аарон Рупар выразил опасения по поводу состояния здоровья американского лидера.
«Хотя тыльная сторона ладони, как правило, имеет измененный цвет, на фотографии можно увидеть красновато-синеватый и даже темный оттенок с выступающими венами и морщинами на кончиках выпуклых и утолщенных пальцев», — отметил он.
Рупар не исключил, что причина такого состояния вовсе не в большом количестве рукопожатий и не в аспирине, которыми Белый дом объясняет ситуацию. Также он обратил внимание на другой кадр с рукой Трампа на борту лайнера Air Force One, где конечность оказалась сильно опухшей.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркивала, что Трамп поддерживает такой уровень физической формы, что ему позавидуют многие молодые люди.