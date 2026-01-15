В Белом доме заявили о завидной физической форме Трампа

Левитт: у Трампа столько энергии, что молодые могут только мечтать

Президент США Дональд Трамп находится в такой физической форме, что ему могут позавидовать многие молодые. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова привел журнал People .

Ранее министр здравоохранения Роберт Кеннеди — младший заявил, что Трамп не соблюдает никакой диеты, обожает фастфуд, сладости и «диетическую» колу, при этом в свои 79 лет по-прежнему полон энергии. Он добавил, что у президента «организм божества».

Левитт согласилась с такой оценкой. По ее словам, глава государства по-прежнему прекрасно играет в гольф, а его анализы безукоризненны.

«Президент Трамп обладает таким здоровьем и уровнем энергии, о которых большинство молодых людей могут только мечтать», — добавила она.

Ранее американский лидер похвастался идеальным прохождением когнитивного теста. Синяки на теле он объяснил тем, что пьет много аспирина, чтобы разжижать кровь.