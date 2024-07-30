Власти США могут применить ядерное оружие из-за критической ситуации на Украине. Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works .

«Сейчас ситуация на Украине такова, что русские практически победили Украину, и поэтому у США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности», — отметил он.

Макговерн добавил, что российские войска сейчас продвигаются намного быстрее, чем ожидали на Западе. Кроме того, все больше частей ВСУ сдаются в плен.

Он заявил, что Украина катится в пропасть, а в ближайшие полгода там возможен «пик нестабильности или возможность крушения для столкновения».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только благодаря председательству России получилось удержать на плаву формат «ядерной пятерки», несмотря на имеющиеся противоречия из-за политики Запада.