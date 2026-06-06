Американская журналистка из США Кэндис Оуэнс призналась, что рада была услышать мнение президента России Владимира Путина по экономической теме. Об этом она заявила после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, сообщило РИА «Новости» .

«Многое из того, что он говорил, касается Америки. Так что я рада услышать его видение по теме российской экономики. Очевидно, что это весьма отличается от того, что мы слышим от наших СМИ», — сказала она.

Оэунс добавила, что постаралась запомнить все, что говорил российский лидер. Когда она вернется домой, то проанализирует его слова.

Ранее Оэунс объяснила, почему американские СМИ не показывают выступления российского лидера. Это помешало бы им искажать образ Путина, разрушило бы созданные ими карикатуры.