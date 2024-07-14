Журналиста в Италии разбудили посреди ночи и обвинили в покушении на Трампа

Пресс-служба Белого дома по ошибке прикрепила фото спортивного журналиста из Италии к сообщению о возможном организаторе покушения на американского политика Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщил итальянский сайт Open.Online .

По информации издания, администрация президента США опубликовала на видеохостинге YouTube ролик, в котором говорилось о покушении на экс-президента. К сообщению авторы случайно поместили фото не возможного организатора стрельбы, а журналиста Марко Виоли.

Также фотография репортера оказалась в телеэфире с титром о том, что силовики ликвидировали стрелка. Сам Виоли рассказал, что его из-за этого разбудили посреди ночи.

«Я категорически отрицаю свою причастность к этому инциденту», — написал он в соцсети Instagram*.

По данным ФБР, в Трампа стрелял американец Мэтью Крукс. Перед митингом он опубликовал в соцсетях видеозапись с обращением. В нем он признался в ненависти к Трампу.

Пуля задела ухо американского экс-лидера, пролетев в сантиметре от его головы. Из-за стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.