Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров

Журналист Боуз: заявления о переговорах по Украине пугают лидеров ЕС и США

Слова венгерского премьера-министра Виктора Орбана о стремлении кандидата в президенты США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине миром является плохой новостью для лидеров западных стран. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он опубликовал фотографию газетной статьи, которая посвящена вышеупомянутому заявлению Орбана.

«Для клики в США и ЕС это еще более ужасающие новости. Они используют конфликт, чтобы отвлечь всех от собственных провалов внутри», — написал Боуз.

Ранее Орбан в официальном письме к руководителю Евросовета Шарлю Мишелю сообщил, что Трамп начнет посредничество по урегулированию конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах.

Также СМИ сообщали, что Орбан после визитов в Россию, США и Украину направил лидерам ЕС предложения по миру на Украине.