Журналист Боуз: Украина живет за счет Запада, но Зеленский говорит о слабости РФ

Украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Россия слаба и якобы зависит от других стран, умалчивая при этом о финансовой зависимости Украины от западных стран. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х .

Он напомнил, что «жестокая и коррумпированная диктатура» Зеленского существует за счет финансовой и военной помощи Запада. При этом глава киевского режима утверждает, что Россия якобы полностью зависит то от Китая, то от Индии.

«Британские спичрайтеры Зеленского, наверное, обедали в пабе», — написал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Киев начинает готовиться к новому этапу украинского конфликта, когда им придется полагаться большей частью на себя. Американские поставки уже сокращаются, а в будущем Украина может остаться и без европейской помощи.