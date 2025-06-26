Журналист Воронов назвал провал обороны Ирана результатом геополитических ошибок

Удары США и Израиля по территории Ирана продемонстрировали уязвимость системы противовоздушной обороны страны. Такое заявление сделал эксперт рубрики о военных технологиях сайта Ferra.ru Павел Воронов.

По его словам, конфликт перешел на новый уровень, однако Иран, имея солидную армию, оказался неспособен справиться с современными воздушными угрозами. Техника ПВО, которая на бумаге выглядела надежной, фактически не оправдала возложенных на нее ожиданий.

Как пояснил эксперт, провал иранской обороны обусловлен не только техническим отставанием, но и геополитическими просчетами. Отсутствие надежных партнеров и недостаточность разведки оставили страну без эффективной защиты.