Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Правящие на севере Йемена хуситы заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Шиитское движение предупредило в соцсети Х, что продолжит наносить удары.

«Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой „Палестина-2“», — говорится в сообщении хуситов.

Они предупредили все авиакомпании, что аэропорт в Тель-Авиве стал небезопасным для воздушного сообщения. Также хуситы отметили, что их военно-воздушные силы «провели операцию против ряда военных кораблей, связанных с американским авианосцем USS Harry Truman».

«В ходе военной операции ряд военных кораблей, принадлежащих авианосцу USS Harry Truman, были атакованы с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов», — сообщило военное движение.

Йеменское движение «Ансар Аллах» 17 марта сообщило о нанесении нового удара по американскому авианосцу Harry Truman. Хуситы применили несколько баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники.