Журналист Мацкявичюс назвал санкции против него бессмысленными

Журналист Эрнест Мацкявичюс посчитал введенные против него европейские санкции незначительными и рассказал, что продолжит работать. Об этом он заявил РИА «Новости» .

По словам Мацкявичюса, ограничения никак не повлияют ни на его работу, ни на образ мыслей.

«Я удивлен, что этого не случилось раньше, исходя из логики всего, что делает руководство Евросоюза в последнее время», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что решение руководства Евросоюза не имеет для него никакого смысла. Он продолжит честно работать и заниматься любимым делом, несмотря на тех, кому это не нравится.

Ранее Совет ЕС ввел санкции против двух китайских и одной иранской компаний. Эти фирмы — Integrity Technology Group, Anxun Information Technology Emennet Pasargad — обвинили в хакерских атаках.

Их активы в странах Евросоюза заморозили. Попавшие в санкционный список компании не смогут получать деньги и экономические ресурсы от граждан объединения.