Журналист Мацкявичюс назвал санкции против него бессмысленными
Журналист Эрнест Мацкявичюс посчитал введенные против него европейские санкции незначительными и рассказал, что продолжит работать. Об этом он заявил РИА «Новости».
По словам Мацкявичюса, ограничения никак не повлияют ни на его работу, ни на образ мыслей.
«Я удивлен, что этого не случилось раньше, исходя из логики всего, что делает руководство Евросоюза в последнее время», — подчеркнул он.
Журналист добавил, что решение руководства Евросоюза не имеет для него никакого смысла. Он продолжит честно работать и заниматься любимым делом, несмотря на тех, кому это не нравится.
Ранее Совет ЕС ввел санкции против двух китайских и одной иранской компаний. Эти фирмы — Integrity Technology Group, Anxun Information Technology Emennet Pasargad — обвинили в хакерских атаках.
Их активы в странах Евросоюза заморозили. Попавшие в санкционный список компании не смогут получать деньги и экономические ресурсы от граждан объединения.