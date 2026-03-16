Евросоюз ввел санкции против двух иранских и одной китайской компаний

Совет ЕС наложил санкции на три иностранные компании в связи с обвинениями в кибератаках. Об этом организация сообщила в заявлении на сайте .

В санкционный список внесли китайские компании Integrity Technology Group и Anxun Information Technology, а также иранскую Emennet Pasargad.

Евросоюз заморозил этим структурам активы. Также европейским гражданам и компаниям запретили предоставлять санкционным фирмам деньги, финансовые активы или экономические ресурсы.

Ранее Венгрия отказалась поддерживать 20-й пакет антироссийских санкций и не стала одобрять выдачу Украине кредита на 90 миллиардов евро. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто подчеркнул, что страна не изменит свое решение до тех пор, пока украинское руководство не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Дипломат уточнил, что поставки топлива имеют критическое значение для республики.