Миллионы долларов в год никого не волнуют, когда мир стоит на пороге к Третьей мировой войне. Такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х .

Так он прокомментировал заявление Госдепа о том, что теперь государственные морские судна из Америки могут проплывать через Панамский канал бесплатно, что сэкономит миллионы долларов в год для бюджета.

«Буквально сегодня же вы возобновили поставки оружия на Украину. Идите к черту. Кого волнуют миллионы долларов в год, когда мы стоим на пороге Третьей мировой войны», — заявил журналист.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США снова возобновили поставки Украине. По данным журналистов, в администрации президента Дональда Трампа идут споры касательно объемов этой поддержки.

Также стало известно, что Украина согласилась передать Штатам редкоземельные ресурсы в обмен на помощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что украинская сторона теперь покупает поддержку у штатов, а не получает ее безвозмездно.