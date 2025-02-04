Кремль прокомментировал готовность Трампа оказывать военную помощь Украине в обмен на ресурсы

План американского лидера Дональда Трампа предоставлять помощь Украине за редкоземельные металлы, добытые в стране — то же самое, что покупка этой помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Ну, наверное, если называть вещи своими именами — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что лучше вообще не помогать Украине и этим обеспечить скорейшее завершение конфликта.

Так Песков прокомментировал слова Трампа о том, что он готов поддерживать украинскую сторону, если государство предоставит США доступ к своим редкоземельным ресурсам.

Ранее украинское агентство УНИАН сообщило, что большая доля редкоземельных металлов осталась в Донбассе. Журналисты привели данные журнала Forbes за 2023 год. Согласно этим сведениям, общая стоимость полезных ископаемых в стране оценивается в 15 триллионов долларов, но 70% находится в ДНР, ЛНР и Днепропетровской области.