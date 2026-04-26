Журналист Боуз высмеял самопиар посла Украины во время стрельбы в Вашингтоне

Посол Украины в США Ольга Стефанишина пропиарилась во время стрельбы на приеме с президентом США Дональдом Трампом. Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал украинского дипломата в соцсети X .

«Укрожулики никогда не упустят возможность самопиара», — написал он.

Боуз опубликовал селфи Стефанишиной в подтверждение своих слов, где она присела рядом со столиком на полу. Стефанишина подписала опубликованное ею фото фразой, что «повезло тем, кто был рядом с украинцами». При этом остальные участники торжественного ужина спокойно сидели на стульях.

Торжественный ужин проходил в отеле Washington Hilton, где Трамп встретился с представителями ассоциации прессы Белого дома. Когда начала стрельба, сотрудники Секретной службы вывели президента с супругой и членов его команды. Стрелка задержали. Следователи выяснили, что устроивший стрельбу подготовил письменный манифест с угрозами в адрес чиновников администрации США.