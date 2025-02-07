Журнал Time поместил на обложку Илона Маска в президентском кресле

Журнал Time поместила на обложку очередного номера Илона Маска, сидящего в кресле президента США. Также в номере опубликовали статью , посвященную бизнесмену.

Авторы статьи описали, как Департамент эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Маска, не имея ни устава, ни сайта, ни четко прописанных юридических полномочий, парализовал работу Агентства по международному развитию (USAID), за которым стоят огромный бюджет, многолетняя история и задачи, закрепленные законодательно.

Ранее Маск назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». Также он заявил, что сотрудники агентства ненавидят США.

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что команда нынешнего президента США Дональда Трампа захватила власть, и призвала остановить происходящее.