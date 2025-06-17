«Жрать будет нечего». Лукашенко заговорил о голоде в Белоруссии

Если не изменить ситуацию с гибелью скота в Белоруссии, то скоро в стране будет нечего есть. Таким прогнозом президент Александр Лукашенко поделился на семинаре-совещании по сельскому хозяйству, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко назвал главной причиной рекордного падежа скота в республике неисполнительность в агропромышленном секторе. По его словам, если не изменить ситуацию, то вскоре в стране «жрать будет нечего».

Также глава республики указал на тяжелое положение в сельском хозяйстве» из-за проблем с дисциплиной и прокомментировал слухи о нехватке людей.

«И неправда, что у нас не хватает людей — мы их не организовали и не заставили работать», — сказал он.

Лукашенко напомнил, как в советские времена заставлял людей работать и был хороший результат.

Ранее президент Белоруссии рекомендовал жителям страны ограничить картофель в рационе. Также он призвал запастись картошкой на следующий год, чтобы избежать дефицита.