Жизни не будет. В Венгрии признали зависимость от России

Министр Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без поставок нефти из России

Решение украинских властей о приостановке поставок «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» — серьезный вызов для Венгрии, заявил РБК министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Он добавил, что страна попросту не выживет без российской нефти.

По словам Сийярто, Венгрия не выживет, если прекратит покупать нефть из России, потому что не сможет накормить страну «в широком смысле». Министр иностранных дел объяснил — власти попросту не смогут обеспечить спрос на топливо из-за отсутствия альтернативной инфраструктуры. Существует еще один трубопровод — он идет в Венгрию из Хорватии, но он не обладает достаточной мощностью.

Если «убрать» российскую нефть, страна окажется полностью лишена топлива.

«Мы не хотим принимать на себя такие риски. Поэтому то, что Украина приняла такое решение, для нас это очень серьезный вызов», — резюмировал Петер Сийярто.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце августа анонсировал прекращение поставок российской нефти через страну. Он уточнил, что это случится 1 января 2025 года.