Живущих за рубежом украинцев записали в предатели | 360°

25 апреля 2024, 07:11
Живущих за рубежом украинцев записали в предатели
Страна.ua: Кулеба записал в предатели всех военнообязанных за рубежом
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба фактически объявил предателями всех проживающих за пределами страны граждан. Об этом сообщило издание Страна.ua.
«Комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы в этом плане показателен. Фактически он назвал предателями всех военнообязанных украинцев за пределами страны», — отметили авторы статьи.
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Журналисты объяснили, что решение МИД о прекращении консульских услуг военнообязанным украинцам за рубежом еще до вступления закона в силу законопроект о мобилизации носит символический, а не практический характер.
«Они хотят продемонстрировать предельную жесткость всего, что связано с мобилизацией. Но чего они хотят добиться? Чтобы украинцы вернулись в страну, понимая, что обратно их не выпустят? Или чтобы они начали искать себе новую родину?» — добавили они.
Ранее глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш пообещал посодействовать в возвращении проживающих в республике украинцев на родину.
ВСУ
Украина
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