Живой Нострадамус предсказал конфликты и стихийные бедствия в 2026 году

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный точными прогнозами и получивший прозвище Живой Нострадамус, сделал 10 пугающих прогнозов на наступающий 2026 год. Об этом сообщила британская газета Daily Express .

По мнению Саломе, Россия и НАТО столкнутся в прямом конфликте за территории и ресурсы. Одним из полей боя станет Арктика. Для этого в России издадут указ о мобилизации примерно 800 тысяч резервистов. Минобороны официально ничего не сообщало о таких планах.

Горячей точкой станет и регион Сахеля, откуда постепенно выходят западные войска и где набирают силы различные экстремистские группировки. Также США усилят присутствие в Красном море, а между Ираном и Израилем снова начнет расти напряженность.

В то же время мир, благодаря Саудовской Аравии, которая продвинет торговлю и финансовые операции в национальных валютах БРИКС+, быстрее откажется от доллара. Серьезные экономические проблемы затронут также Польшу и Японию.

Саломе призвал усилить контроль за распространением вируса H5N1, чтобы избежать новой пандемии.

