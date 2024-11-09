Живое существо достали из уха полуглухого мужчины в Англии
Mirror: в Англии из уха жаловавшегося на слух мужчины достали жука
Врач в Англии извлек жука из уха пожаловавшегося на слух пациента. Об этом сообщила газета Mirror.
Доктор из Лестера во время планового удаления серной пробки из уха пациента увидел странный черный объект, который после проверки оказался пшеничным долгоносиком.
Причиной визита мужчины к врачу стали проблемы со слухом, а о присутствии жука внутри себя он не подозревал. Медики объяснили, что ушная сера обычно отталкивает насекомых, но конкретно в этом случае послужила ловушкой.
После процедуры мужчина почувствовал себя значительно лучше, но выразил тревогу по поводу того, что подобное может повториться в будущем. Пациента предупредили, что ощущение ползания или жужжание в ухе могут указывать на наличие насекомого, тогда нужно срочно обращаться к врачам.
Ранее врач Валерия Наумова посоветовала залить теплое растительное масло в слуховой проход в случае попадания насекомого в ухо.