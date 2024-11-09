Живое существо достали из уха полуглухого мужчины в Англии

Mirror: в Англии из уха жаловавшегося на слух мужчины достали жука

Врач в Англии извлек жука из уха пожаловавшегося на слух пациента. Об этом сообщила газета Mirror .

Доктор из Лестера во время планового удаления серной пробки из уха пациента увидел странный черный объект, который после проверки оказался пшеничным долгоносиком.

Причиной визита мужчины к врачу стали проблемы со слухом, а о присутствии жука внутри себя он не подозревал. Медики объяснили, что ушная сера обычно отталкивает насекомых, но конкретно в этом случае послужила ловушкой.

После процедуры мужчина почувствовал себя значительно лучше, но выразил тревогу по поводу того, что подобное может повториться в будущем. Пациента предупредили, что ощущение ползания или жужжание в ухе могут указывать на наличие насекомого, тогда нужно срочно обращаться к врачам.

Ранее врач Валерия Наумова посоветовала залить теплое растительное масло в слуховой проход в случае попадания насекомого в ухо.