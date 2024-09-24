Врач Наумова посоветовала залить в слуховой проход теплое растительное масло в случае попадания насекомого в ухо

Врач-оториноларинголог Валерия Наумова рассказала как быть, если в ухо заполз таракан или какое-то другое насекомое. По словам медика, первым делом необходимо залить в слуховой проход теплое растительное масло, написало ИА «Стационар-Пресс» .

Как уточнил сайт pravda-nn.ru, после масла следует немного оттянуть ухо назад и вверх, чтобы слуховой канал распрямился. При помощи такой последовательности действий таракан должен выйти наружу самостоятельно.

В заключение Наумова призвала обратиться к ЛОРу, даже если насекомое удалось извлечь в домашних условиях.