Жительницу ЮАР приговорили к 20 годам за убийство второго любовника

В южноафриканском городе Фрейзербург 30-летнюю местную жительницу приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство любовника. Об этом сообщило издание IOL .

Женщина расправилась с сожителем в декабре 2024 года. Во время ссоры она схватила нож и ударила им избранника в грудь. Мужчина скончался на месте.

В прокуратуре рассказали, что это уже второе преступление, которое совершила злоумышленница. В 2015 году жительница Фрейзербурга также убила экс-бойфренда, за что получила восемь лет заключения.

Ранее стало известно, что россиянин из ревности зарезал стюардессу в дубайском отеле. Мужчина, с которым раньше встречалась погибшая, нанес возлюбленной 15 ударов ножом. Преступника задержали правоохранители.