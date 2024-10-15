Жительницу Британии убила собственная кровать

Жительница Британии Хелен Дэйви погибла, когда ее зажало между кроватью и матрасом. Об этом написало издание The Daily Mail .

По его данным, 39-летняя женщина наклонилась к вещам, спрятанным под кроватью с подъемным механизмом. Неожиданно матрас опустился и придавил ей голову. Она не смогла выбраться и задохнулась. Тело матери нашла ее дочь. Несчастный случай произошел еще в июне, но известно об этом стало только сейчас.

У нее остались двое детей и пожилой отец. Издание сообщило, что в 2011 году на мотоцикле насмерть разбился ее младший брат.

В начале октября другая англичанка погибла, упав с лестницы в арендованном доме в Ирландии. Она пошла на второй этаж, чтобы успокоить плачущую дочь, но споткнулась и смертельно ударилась головой.