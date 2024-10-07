Туристка погибла при падении с лестницы в арендованном доме в Ирландии
Англичанка упала с лестницы в снятом через Airbnb доме в Ирландии и умерла
Приехавшая в отпуск в Ирландию с семьей туристка из Англии умерла при падении с лестницы в снятом через сервис аренды жилья Airbnb доме. Она не удержалась на одной из ступенек во время подъема на второй этаж, чтобы успокоить плачущую дочь. Об этом сообщило издание Irish Examiner.
Упавшую с лестницы женщину нашел ее гражданский муж. В беседе с журналистами он заявил, что проснулся от плача девочки и услышал, как ее мать начала подниматься по лестнице, а после раздался глухой удар.
Мужчина срочно вызвал на место врачей, пострадавшую забрали в отделение интенсивной терапии местной больницы. Но врачи спасти ее не смогли. Официальной причиной смерти назвали мозговую грыжу, которую вызвала черепно-мозговая травма. Уже после установления причин смерти стало известно, что туристка завещала свои печень и почки в качестве донорских органов. Семья последней воле противиться не стала.
В конце сентября российская туристка погибла при падении в подземный переход в Грузии. Прибывшие на место врачи диагностировали у нее перелом черепа. Перед падением девушка снимала себя на телефон, который продолжил работать даже после гибели владелицы.