Туристка погибла при падении с лестницы в арендованном доме в Ирландии

Англичанка упала с лестницы в снятом через Airbnb доме в Ирландии и умерла

Приехавшая в отпуск в Ирландию с семьей туристка из Англии умерла при падении с лестницы в снятом через сервис аренды жилья Airbnb доме. Она не удержалась на одной из ступенек во время подъема на второй этаж, чтобы успокоить плачущую дочь. Об этом сообщило издание Irish Examiner .

Упавшую с лестницы женщину нашел ее гражданский муж. В беседе с журналистами он заявил, что проснулся от плача девочки и услышал, как ее мать начала подниматься по лестнице, а после раздался глухой удар.

Мужчина срочно вызвал на место врачей, пострадавшую забрали в отделение интенсивной терапии местной больницы. Но врачи спасти ее не смогли. Официальной причиной смерти назвали мозговую грыжу, которую вызвала черепно-мозговая травма. Уже после установления причин смерти стало известно, что туристка завещала свои печень и почки в качестве донорских органов. Семья последней воле противиться не стала.

В конце сентября российская туристка погибла при падении в подземный переход в Грузии. Прибывшие на место врачи диагностировали у нее перелом черепа. Перед падением девушка снимала себя на телефон, который продолжил работать даже после гибели владелицы.