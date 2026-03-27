Жительница Вьетнама по ошибке перевела туристке из России более $15 тысяч
Жительница Вьетнама случайно перевела российской туристке 15 180 долларов США (свыше 1,2 миллиона рублей). Об этом сообщил портал Tuoi Tre News.
Вьетнамка ошибочно перевела деньги на банковский счет россиянки, временно проживающей в провинции Кханьхоа на юге центрального Вьетнама. Когда она обнаружила свою ошибку, то обратилась в полицию.
Правоохранители проверили информацию и связались с российской туристкой, призвав ее вернуть деньги. Она так и поступила, возвратив денежные средства в тот же день в присутствии силовиков.
Вьетнамка направила благодарственное письмо в полицию, отметив, что оперативность и ответственность ее сотрудников произвели на нее сильное впечатление. Деньги были быстро ей возвращены.
