Жительница Вьетнама по ошибке перевела туристке из России более $15 тысяч

TTN: вьетнамка по ошибке перевела туристке из России более $15 тыс

Вьетнамка ошибочно перевела деньги на банковский счет россиянки, временно проживающей в провинции Кханьхоа на юге центрального Вьетнама. Когда она обнаружила свою ошибку, то обратилась в полицию.

Правоохранители проверили информацию и связались с российской туристкой, призвав ее вернуть деньги. Она так и поступила, возвратив денежные средства в тот же день в присутствии силовиков.

Вьетнамка направила благодарственное письмо в полицию, отметив, что оперативность и ответственность ее сотрудников произвели на нее сильное впечатление. Деньги были быстро ей возвращены.

