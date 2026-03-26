Во Вьетнаме нашли четырехметрового сельдяного короля, предвещающего бедствия

В провинции Ламдонг во Вьетнаме местные жители нашли четырехметрового сельдяного короля — глубоководную рыбу, которую в народе связывают с приближением природных бедствий. Об этом сообщило издание Vietnam.vn .

Происшествие случилось 22 марта на береговой линии в районе Динь-тхай-тхим. Крупную серебристую особь с алым плавником прибило к берегу. Рыба вызвала ажиотаж среди местного населения и туристов.

Представители этого вида всегда плавают глубоко, поэтому их редко можно встретить у побережья. Сельдяной король отличается змеевидным телом, способным вытягиваться до 11 метров, а по непроверенным данным — и до 15. Обычно он находится на глубине более 900 метров.

Ранее рыбаки в Индии смогли поймать девятиметровую китовую акулу весом около пяти тонн. К поднятию гиганта на сушу привлекли около сотни человек.