Жительница Таиланда сходила на помойку и случайно стала миллионершей

The Thaiger: тайка нашла миллионы на свалке и сдала их в полицию

Жительница провинции Нонтхабури в Таиланде случайно нашла пластиковый контейнер с 12 миллионами батов (более 29 миллионов рублей по текущему курсу). Об этом сообщило местное издание The Thaiger .

Необычную находку местная жительница Уса обнаружила вечером 5 июня. Женщина выбрасывала мусор на территории жилого комплекса. В помещении она обнаружила брошенный пластиковый контейнер, который выглядел как новый и она решила забрать его домой.

Открыв коробку дома, Уса увидела внутри множество пачек банкнот номиналом в тысячу батов. Испугавшись такой большой суммы, женщина вызвала полицию.

Прибывшие на место правоохранители нашли внутри контейнера налоговые документы и справку на имя Тавиват. На данный момент установить владельца денег и обстоятельства, при которых они оказались на мусорке, пока не удалось. Крупную сумму передали на хранение в полицейский участок.

Ранее российский художник Никас Сафронов рассказал, что случайно выбросил полтора миллиона рублей, которые его старший брат хранил в пакетах из-под кефира.