Жительница США превратила скелет сестры в музыкальную подвеску
Жительница США Эрин Мерелли сделала ветряной колокольчик из останков своей сестры, чтобы исполнить ее последнюю просьбу. Об этом сообщило издание Need To Know.
Еще при жизни сестра Эрин увидела поделку из оленьих костей и сказала, что хотела бы после смерти стать чем-то похожим. Чтобы выполнить это желание, американка использовала ресомацию — метод, при котором мягкие ткани растворяются, а твердые остатки перерабатывают в порошок.
Из полученного материала художница Келли Гиллеран создала фигурку маленького скелета. Мастерица окрасила ее в бледно-голубой цвет глаз умершей.
«Мне показалось, что, хотя моей сестры больше нет, в тот миг она отчасти снова была со мной», — поделилась Мерелли.
Женщина призналась, что работа вызвала у нее сильные эмоции и чувство благодарности. Готовую музыкальную подвеску она разместила над крыльцом дома.
