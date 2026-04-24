Жительница США превратила скелет сестры в музыкальную подвеску

Жительница США Эрин Мерелли сделала ветряной колокольчик из останков своей сестры, чтобы исполнить ее последнюю просьбу. Об этом сообщило издание Need To Know .

Еще при жизни сестра Эрин увидела поделку из оленьих костей и сказала, что хотела бы после смерти стать чем-то похожим. Чтобы выполнить это желание, американка использовала ресомацию — метод, при котором мягкие ткани растворяются, а твердые остатки перерабатывают в порошок.

Из полученного материала художница Келли Гиллеран создала фигурку маленького скелета. Мастерица окрасила ее в бледно-голубой цвет глаз умершей.

«Мне показалось, что, хотя моей сестры больше нет, в тот миг она отчасти снова была со мной», — поделилась Мерелли.

Женщина призналась, что работа вызвала у нее сильные эмоции и чувство благодарности. Готовую музыкальную подвеску она разместила над крыльцом дома.

