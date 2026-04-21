Дерматовенеролог Анчикова предупредила о рисках корейской косметики с трупным коллагеном

В Южной Корее разрабатывают косметику с коллагеном из тканей умерших, что может быть опасно для россиянок. Об этом RTVI заявила врач-дерматовенеролог, косметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова.

По словам доктора, такой коллаген способен попадать в кровь из-за низкого молекулярного веса, что грозит непредсказуемыми последствиями и воспалением. Врач также назвала идею бессмысленной, ведь есть современные методы стимуляции собственного коллагена.

«Я в шоке. Больше похоже на фейковую информацию. Учитывая менталитет, этот продукт не будет популярен в России», — отметила Анчикова.

В 2025 году Южная Корея стала лидером по поставкам косметики в Россию, но эксперты сомневаются, что такой тренд приживется среди российских потребителей.