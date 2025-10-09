Жительница Италии отпраздновала 105-летие на рабочем месте

Итальянка Летиция Галли отпраздновала 105-й день рождения прямо на рабочем месте — в руководительском кресле обувной компании Brunate. Видеоролик, где сотрудники поздравляют начальницу, опубликовали в соцсетях.

Работники принесли ей торт со свечами в виде цифр 105 и призвали всех желающих присоединиться к поздравлениям. По их словам, Галли не чувствует своего возраста и не планирует уходить на пенсию.

Компанию основал в 1926 году отец женщины — Витторио Галли. Семейный бизнес она унаследовала всего в 19 лет и всю жизнь проработала в обувной сфере.

Ранее Минюст Узбекистана опубликовал кадры с жительницей Ферганской области, которой, как официально установил суд, 130 лет.