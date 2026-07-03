Мужчина в Индии задушил располневшую жену

Полиция Индии арестовала четырех человек по делу об убийстве 29-летней девушки. Муж задушил ее за маленькое приданое и лишний вес. Об этом сообщил The Times of India .

Приянка Камалакар вышла за Басавараджу Ваддара в 2024 году. Сначала в семье царила идиллия, но на второй год супруг и его родственники начали требовать от семьи девушки увеличить приданое.

Еще одним поводом для ссор стало то, что она не родила наследника. Ваддар считал, что жена не могла забеременеть из-за ожирения, и попрекал ее лишним весом.

Одна из перепалок переросла в убийство. Мужчина задушил жену, его родственники помогли скрыть преступление. Семья Камалакар беспокоилась, что она перестала выходить на связь, и обратилась в полицию.

Ранее в Индии целая семья покончила с собой. Отец, мать и дочь не выдержали позора из-за клеветы.