Жительница горящей многоэтажки Берлина прыгнула с 11-го этажа в корзину пожарных

Сильный пожар охватил высотный дом на востоке Берлина. Спасаясь от бушующего пламени, жительница квартиры на 11-м этаже выпрыгнула из окна в спасательную корзину, находившуюся на два уровня ниже. Об этом сообщила пожарная служба столицы Германии.

В ведомстве пояснили, что пожарные лестницы прибывших на тушение спасателей не дотянулись до верхних этажей. Эвакуированная женщина получила легкие травмы, но из-за того, что она наглоталась дыма, немку доставили в больницу.

«Наши сотрудники также вывели собаку из здания в безопасное место, а затем передали владельцу», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что к моменту прибытия пожарных служб пламя охватило 11-й и 12-й этажи здания.

Всего из высотки эвакуировали 115 жильцов, для которых растянули противодымные вытяжки над лестничными пролетами. В отдельных случаях спасателями пришлось использовать поворотную лестницу.

В общей сложности травмы при пожаре получили 13 человек, которых доставили в близлежащие больницы для оказания помощи.

Из-за сложности пожара к тушению привлекли 160 спасателей. Причины возникновения огня установят сотрудники полиции.

После пожара на строительной площадке в Омске в городские больницы доставили восемь рабочих. По данным Минздрава, все они находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов, охвативших до 90% тела. Пожар произошел во время сварочных работ, когда искры попали на утеплитель.