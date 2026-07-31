Жительница Бразилии умерла из-за осложнений от плановой колоноскопии

Жительница Сан-Паулу умерла в результате осложнений, которые возникли во время плановой колоноскопии. Об этом сообщил портал Último Segundo .

По его данным, 41-летняя бразильянка прошла обследование в больнице 28 июля. Во время колоноскопии произошла перфорация кишечника, и на следующий день женщину прооперировали.

Несмотря на то что хирурги экстренно провели шестичасовую лапаротомию с удалением части толстой кишки, пациентка получила тяжелые осложнения. В результате она умерла в отделении интенсивной терапии.

У женщины осталось трое детей, она работала в школе.

Ранее в Москве умерла клиентка частного косметологического центра. Жительница столицы прошла липоредукцию — удаление локальных жировых отложений при помощи инъекции препарата.

После укола она умерла от острой интоксикации. Следствие установило, что косметолог не выполнила требования безопасности при выполнении процедуры — не проверила концентрацию раствора и проводила манипуляции без анестезиолога и реаниматолога.