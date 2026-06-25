Женщина в Москве умерла после липоредукции у косметолога

Тверская межрайонная прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении косметолога, по вине которой умерла пациентка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в «Максе» .

Женщина пришла в частный косметологический центр на Новослободской, чтобы пройти процедуру липоредукции — удаления локальных жировых отложений при помощи инъекции препарата. После укола она скончалась от острой интоксикации.

Следственные органы установили, что врач-косметолог имела аккредитацию, но не выполнила требования безопасности при выполнении подобных процедур. Она не проверила концентрацию раствора и проводила манипуляции без анестезиолога и реаниматолога.

Обвиняемая вину признала.

Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил, что потребители, желая сэкономить, часто обращаются к врачам без аккредитации.