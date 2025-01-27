Жительница Африки потеряла 16 пальцев после укуса таинственного насекомого

У жительницы ЮАР началась гангрена после укуса клеща, в результате чего она потеряла 16 пальцев на руках и ногах. Об этом сообщило издание Need To Know .

Женщина рассказала журналистам, что живет в провинции на северо-западе республики. В декабре 2013 года она проснулась со странным следом от укуса на руке.

Сначала местная жительница не придала этому значение и решила, что виновником появившегося прыщика был комар. Однако через два дня ее состояние ухудшилось — женщина упала в обморок. А когда очнулась, обратилась в больницу.

Врачи выяснили, что пациентку укусил энцефалитный клещ. В итоге ее органы начали постепенно отказывать, случился некроз тканей. Через четыре месяца женщине ампутировали 16 пальцев на руках и ногах. Теперь она вынуждена ходить с протезами.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что в современной медицине пока нет эффективного лекарства от клещевого энцефалита. Эксперт посоветовал пройти вакцинацию от этой болезни, а при укусе сразу обратиться в больницу.