Иммунолог Продеус: современная медицина не умеет лечить клещевой энцефалит
Иммунолог Андрей Продеус посоветовал пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Современная медицина не умеет лечить данное заболевание, отметил эксперт в беседе с RT.
По его словам, при укусе необходимо сразу же обратиться за профессиональной помощью.
«Желательно, чтобы клеща вытащил специалист. В каждом регионе есть специальная лаборатория в Роспотребнадзоре, и этого клеща надо отправить на анализ», — отметил врач.
Он также рассказал, что паукообразное может заразить и боррелиозом. Однако этот недуг поддается терапии.
Глава РЭО предложил увеличить финансирование образовательных программ по профессиям отрасли обращения с ТКО
Областная экологическая игра прошла в школе № 4 в Лобне
Потенциал диалога коренных народов с бизнесом обсудили в Москве
Специалистов в области циркулярной экономики начнут готовить в Челябинске
Материалы для плетения маскировочных сетей передали волонтерам в Богородском округе
Рейтинг больницы в Мытищах вырос на общероссийском сервисе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте