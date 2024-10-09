Иммунолог Продеус: современная медицина не умеет лечить клещевой энцефалит

Иммунолог Андрей Продеус посоветовал пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Современная медицина не умеет лечить данное заболевание, отметил эксперт в беседе с RT .

По его словам, при укусе необходимо сразу же обратиться за профессиональной помощью.

«Желательно, чтобы клеща вытащил специалист. В каждом регионе есть специальная лаборатория в Роспотребнадзоре, и этого клеща надо отправить на анализ», — отметил врач.

Он также рассказал, что паукообразное может заразить и боррелиозом. Однако этот недуг поддается терапии.