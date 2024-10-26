Жителям Литвы посоветовали пить воду из унитаза

Жители крупных городов Литвы получили брошюры с правилами действий на случай начала войны. В инструкциях от Минобороны страны говорится о возможности использования воды из туалетного бака, сообщил Telegram-канал Baltnews.

В брошюре «Если кризис или война: как действовать?» говорится, что на три дня человеку для питья и гигиены необходимо до 12 литров воды. Для этого подойдет и вода из бачка унитаза, отметили в ведомстве.

Также жителям Литвы рекомендовали запастись веревкой, проволокой и сигаретами, чтобы использовать их в качестве обмена на что-то другое. При встрече с военными противника литовцам посоветовали не держать руки в карманах и не спорить с вооруженными людьми. Также нужно сохранять спокойствие в любой кризисной ситуации.

В начале октября Минобороны Литвы установило на соединяющем город Клайпеду с Калининградской областью мосту, противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона».