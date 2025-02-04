Жителя США приговорили к почти 500 годам колонии за организацию собачьих боев

NBC News: в США мужчину осудили за организацию собачьих боев на 475 лет

Американца приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными. Этот срок стал рекордным в истории США за подобные преступления, сообщил телеканал NBC News .

«Житель Джорджии был приговорен к 475 годам тюремного заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными, в том числе за то, что в ноябре 2022 года на его территории было изъято 107 собак. Это самый длинный из известных приговоров, связанных с собачьими боями», — заявил телеканал.

Дело в отношении 57-летнего Винсента Лемарка Баррелла возбудили в 2022 году. О преступлениях мужчины стало известно, когда сотрудник службы доставки Amazon сообщил местным властям, что увидел на участке осужденного несколько привязанных тяжелыми цепями собак.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили что, животные были истощены. Некоторые из них жили в подвале жилого дома. Собак плохо кормили и почти не ухаживали за ними. Чтобы развить у них агрессивное поведение, их держали на цепях рядом друг с другом.

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