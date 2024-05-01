Жителя Португалии удерживали в плену 17 лет. Подозреваемых «рабовладельцев» арестовали | 360°

Мир 01 мая 2024, 17:44 Жителя Португалии удерживали в плену 17 лет. Подозреваемых «рабовладельцев» арестовали Reuters: в Португалии арестовали подозреваемых в 17-летнем порабощении человека Moritz Frankenberg/dpa / Global Look Press

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Агентство уголовной полиции Португалии заявило об аресте четырех подозреваемых в порабощении человека в течение 17 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

Мужчину подвергали физическому и психологическому насилию, заставляли работать и «сдавали в аренду» третьим лицам. Потерпевший не получал никакой оплаты за свою работу. Каждый шаг мужчины контролировали арестованные, у которых были документы жертвы.

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«Обвиняемые никогда не позволяли ему получать медицинскую помощь — даже когда он попал в серьезную аварию», — сообщили в полиции.

Пострадавшему удалось сбежать. Сейчас он получает специализированную помощь. Предполагаемые преступники предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что португальское правительство отказалось выплачивать репарации своим бывшим колониям в Африке. В период с XV по XIX века Португалия насильно перевезла в Европу около шести миллионов африканцев, их продали в рабство.