Португалия отказалась платить репарации бывшим колониям | 360°

Мир 28 апреля 2024, 03:39 Португалия отказалась платить репарации бывшим колониям Reuters: Португалия не заплатит репарации экс-колониям в Африке за века рабства РИА «Новости»

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Правительство Португалии отказалось выплачивать репарации своим бывшим колониям в Африке. Об этом сообщило Reuters.

Агентство напомнило, что в период с XV по XIX век Португалия насильно перевезла в Европу около шести миллионов африканцев. Все они были проданы в рабство.

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Президент страны Ребелу де Соуза призвал правительство выплатить репарации пострадавшим странам Африки, но его предложение не поддержали. Чиновники заявили, что у Португалии нет программы конкретных действий по возмещению такого рода ущерба.

В числе португальских колоний были не только африканские колонии, как Ангола или Мозамбик, но и такие страны, как Бразилия и Восточный Тимор.

Если говорить о репарациях, то в Европе Польша уже не в первый год требует репарации от Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. В феврале министр иностранных дел страны Радослав Сикорский признал, что добиться выплат не получится, так что этот вопрос закрыт.