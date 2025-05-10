Жители Вены возложили цветы к памятнику советскому воину

В Австрии прошли праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы

В столице Австрии по случаю Дня Победы состоялись траурно-праздничные мероприятия. В них принял участие российский дипкорпус, сообщил посол Дмитрий Любинский в Facebook*.

«Совместно с главами дипломатических миссий стран СНГ в Вене реализовали насыщенную программу памятных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы», — написал он.

Торжества начались с вахты памяти на советском участке Центрального кладбища Вены, где покоятся погибшие в боях в ходе венской наступательной операции 2623 солдата. Имена более 1,5 тысячи героев остаются неизвестными.

Также процессия возложила венки и цветы к памятнику советскому воину-освободителю на площади Шварценбергплатц. После этого состоялся праздничный прием в посольстве России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что жители Вены отмечали День Победы также под песню «Верните память». Автором стихов является дипломат, сообщало Ura.ru. Захарова также показала кадры с толпами людей, которые в руках держат флаги СССР и портреты участников ВОВ.

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