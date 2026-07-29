Жители Вашингтона в аномальную жару раскупали российский квас

На фоне аномальной жары жители Вашингтона начали активно скупать российский квас. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американские власти в июле рекомендовали людям пить как можно больше жидкости, чтобы не допустить обезвоживания организма. Вашингтон тогда накрыли несколько волн 40-градусной жары.

Жители американской столицы раскупали российский квас. В одном из магазинов полуторалитровые пластиковые бутылки напитка «Желтая бочка» стоили 5,99 доллара (около 470 рублей), а в другом за баночки 0,45 литра той же марки запрашивали 3,99 доллара (около 314 рублей).

В магазинах Вашингтона также продавали и другие российские напитки. Речь идет о лимонаде «Аква Кристалл» нескольких видов, морсах и других напитках марки «Черноголовка», а также минеральной воде «Ессентуки» номер 4 и 17.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Данилов рассказал, что стакан кваса может нарушить углеводный обмен из-за наличия в нем скрытых сахаров.