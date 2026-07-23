Эндокринолог Орлова назвала квас источником пустых калорий

С наступлением жары спрос на квас растет, однако врачи предупреждают: польза этого напитка сильно преувеличена. В беседе с Pravda.Ru специалисты объяснили, где заканчивается реальная помощь организму и начинается маркетинговая ловушка.

Гастроэнтеролог Сергей Данилов подчеркнул, что считать любой квас источником полезных бактерий — ошибка. Промышленная фильтрация и нагрев для продления срока годности убивают живые микроорганизмы.

«Если в рационе уже есть скрытые сахара, стакан такого напитка может нарушить углеводный обмен», — цитирует эндокринолога Екатерину Орлову ИА «ПензаПресс».

По ее словам, для большинства людей это источник пустых калорий. Классический рецепт подразумевает естественное сбраживание сахаров, но производители часто добавляют сиропы ради массового вкуса. Разница между таким напитком и дешевой газировкой стирается. Организм реагирует на избыток глюкозы скачком инсулина, что только усиливает жажду через короткое время.

Специалисты сходятся во мнении: качественный материал для утоления жажды — это вода. Она восстанавливает баланс без лишних калорий и побочных эффектов для почек и сердца.