Жители штата Вашингтон пожаловались на расплодившихся и загадивших город кроликов

Журналисты выяснили, что нынешние кролики — «потомки» тех, кого выбросили в 2016 году на Пасху. Животные сумели выжить, дали потомство, а теперь «мстят» людям. Местные жалуются на экскременты, испорченные сады и огороды, уничтоженные цветы и другие растения.

По словам местной жительницы Хоуп Уокер, кролики настолько голодны, что съели все высаженные ею цветы. Одичавшие домашние питомцы стали своего рода достопримечательностью — теперь в Хиллъярд съезжаются толпы зевак, что тоже не нравится жителям.

В июне в Бангкоке загорелся рынок домашних животных. В результате ЧП погибли тысячи питомцев.